Многие населенные пункты Украины остались без водоснабжения из-за открытия шлюзов на Каховской ГЭС. Таким образом россияне пытаются лишить украинцев доступа к водоснабжению.

Об этом заявил на заседании правительства премьер Денис Шмыгаль.

"После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС мы ежедневно теряем тысячи кубометров воды. Из-за чего часть населенных пунктов, получающая воду именно из Днепра, может остаться без доступа к питьевой воде", – сказал премьер.

Также он сообщил, что снижение уровня воды в хранилище может привести к ненадлежащему функционированию систем охлаждения Запорожской АЭС.

"Украина призывает всеми доступными средствами давить на Россию, чтобы она закрыла шлюзы и восстановила гидротехнические сооружения на Каховской ГЭС. Или позволила это сделать украинским специалистам", – заявил Шмыгаль.

Ранее СМИ сообщали, что Россия еще с ноября 2022 года осушает Каховское водохранилище, что грозит безопасной работе Запорожской АЭС.

Также украинские ГЭС пострадали при последней ракетной атаки 10 февраля.