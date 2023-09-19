Страны G7 признают, что Россия перевела войну в Украине в долгосрочную перспективу.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

По словам представителя Госдепа, среди стран "Большой семерки" существует "признание того, что Россия готовится к войне в Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и поэтому коллективный ответ должен быть сосредоточен на соответствующей поддержке Киева.

Беседуя с журналистами на условиях анонимности, чиновник сказал, что усиление противовоздушной обороны Украины имеет ключевое значение не только для поля боя, но и для защиты критически важной инфраструктуры Украины с наступлением зимы.

Ранее мы писали о том, что, по данным британской разведки, РФ сократила расход ракет, чтобы возобновить удары против энергосистемы Украины зимой.

Также мы писали о том, что аналитики британского Королевского института, считают, что Украина не сможет освободить всю территорию в ходе текущего наступления.

Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.