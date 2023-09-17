Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил об огромном риске применения ядерного оружия в войне РФ против Украины.

Об этом пишет газета The New York Times.

Комментируя изданию падение российских дронов на территории Румынии, Ниинистё сказал, что мир сейчас находится в очень чувствительной ситуации.

"Даже мелочи могут очень сильно изменить ситуацию, и, к сожалению, в худшую сторону. В этом заключается риск столь широкомасштабной войны. Риск применения ядерного оружия огромен", - отметил он.

Как пояснил Ниинистё, его слова являются ответом тем, кто критикует "слишком осторожную" политику президента США Джо Байдена или канцлера ФРГ Олафа Шольца о передаче Украине дальнобойных ракет.

"Есть разница между теми, кто несет ответственность и теми, кто ее не имеет. В Финляндии мы также слышим голоса, что Америка должна сделать то или иное. И я просто хотел отметить, что если есть эскалация войны, это будет мировая война, поэтому ядерный риск становится явно больше", - подчеркнул президент Финляндии.

Напомним, в конце июля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что если контрнаступление ВСУ будет успешным, РФ может применить ядерное оружие.

А в июне президент США Джо Байден назвал реальной угрозу применения Россией тактического ядерного оружия в Украине.

В то же время президент РФ Владимир Путин заявил, что не поддастся на провокации и не будет применять ядерное оружие в Украине.