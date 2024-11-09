Президент Польши Анджей Дуда вылетел вчера в США для встречи с новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Wyborca.

Как утверждают источники издания, Дуда летит на мероприятие Трампа в его имении в Мар-а-Лаго во Флориде. Там должен быть также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как отметило издание, Дуда не консультировался с правительством Польши по поводу этой поездки. По данным издания, Министерство иностранных дел Польши тоже ничего не знает об этом визите.

Такой практики Офис президента придерживался и раньше, утверждают журналисты.

Президентские чиновники Польши 8 ноября проинформировали лишь группу доверенных журналистов, готовых уехать с Дудой за границу.

Напомним, президент Дуда принадлежит к партии "ПиС", находящейся в оппозиции к правительству премьер-министра Польши Дональда Туска.

Ранее мы писали, что Туск отрекся от своего заявления, что Дональд Трамп завербован спецслужбами РФ. Он сделал его год назад.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.