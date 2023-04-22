Объединение работников энергетической отрасли при ведущем профсоюзе Франции "Всеобщая конфедерация труда" пригрозило оставить без электричества Каннский фестиваль, Гран-при Монако и теннисный турнир "Ролан Гаррос" из-за узаконивания в стране пенсионной реформы.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Макрон обещал 100 дней на умиротворение, мы обещаем ему 100 дней действий и гнева! В мае делайте, что хотите! Каннский фестиваль, Гран-при Монако, "Ролан Гаррос", Авиньонский фестиваль могут пройти в темноте", - говорится в заявлении объединения, которое приводит телеканал.



Как сообщила телеканалу экономист, специализирующийся на вопросах энергетики, Анна Крети, у профсоюза действительно есть "технические средства", чтобы отключить свет во время проведения Каннского фестиваля.

Кинофестиваль в Каннах пройдёт 16-27 мая.

Напомним, что во Франции в течение нескольких месяцев проходили протесты против пенсионной реформы, а после того, как Конституционный совет Франции узаконил пенсионную реформу, в Ренне группа митингующих подожгла полицейский участок. 14 апреля в стране снова вспыхнули протесты.

Ранее мы писали, что Эммануэля Макрона освистали во время первой поездки на восток Франции после принятия пенсионной реформы и даже бросили в него яйцом.