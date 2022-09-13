В бою под Майорском Донецкой области погиб солист балета Национальной оперы, заслуженный артист Украины Александр Шаповал.

О смерти коллеги сообщила балерина и судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар на своей странице в Instagram.

"Сердце отказывается в это верить… Сегодня враг унес жизнь Шаповала Александра Николаевича. Заслуженный артист Украины, педагог дуэтного танца KSBC (Киевского государственного хореографического училища - Ред.). Он был выдающимся артистом, каждая наша партия была наполнена такой жизнью… потому что он один из немногих, кто жил на сцене… А теперь его танец стал вечным. Больно… Трудно… Вечная и светлая память, Саша… Навсегда в сердце, памяти, душе…", - написала Кухар.

На фронт Шаповал пошел добровольно и был гранатометчиком.

Ранее "Страна" сообщала, что на фронте погиб музыкант и блогер Глеб Бабич, ушедший в ВСУ добровольцем.

Также мы писали, что в боях за Донбасс погиб польский боец ММА Томаш Валентек.