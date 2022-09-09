В Донецке сообщили об обстреле больницы имени Калинина, расположенной на проспекте Ильича. Это главная больница города, а в прошлом и области.

В сети появились видео горящей больницы.

Между тем донецкие Телеграм-каналы пишут, что в результате сегодняшних обстрелов Донецка погибли семь человек. Двое погибли в центре города, еще двое – в Кировском районе, трое – в Петровском.

Также сообщается о ранении 27 человек, включая 16-летнюю девушку.

Ранее было известно о гибели двух человек при обстрелах центра Донецка.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

Ранее мы подводили итоги 197-го дня войны. Главные новости вчера приходили из Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ. Генштаб Украины официально заявил, что на Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов. Украинские войска вошли в Балаклею. Также бои идут на подступах к Купянску.

На Донбассе сообщают об уличных боях в Соледаре близ Бахмута, а также о боях на подступах к самому Бахмуту. Город подвергается мощным обстрелам.

В Херсонской области после пары дней относительного затишья вновь начались серьезные бои.

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