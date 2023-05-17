Катрин Денев на Каннском фестивале прочитала стих Леси Украинки. Видео
В Каннах на 76-м Международном кинофестивале актриса Катрин Денев прочитала на французском языке стих Леси Украинки "Надія".
Это уже прокомментировали в Офисе президента.
"На 76-м Международном Каннском кинофестивале непревзойденная Катрин Денев поддержала Украину. Киноактриса зачитала стихотворение Леси Украинки "Надежда" во время церемонии открытия. Мир кино поддерживает наше государство. Мы очень благодарны за солидарность", - написал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
Стихотворение "Надія" Леся Украинка написала в 1880 году в Луцке.
Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна:
Надія вернутись ще раз на Вкраїну,
Поглянути ще раз на рідну країну,
Поглянути ще раз на синій Дніпро, –
Там жити чи вмерти, мені все одно;
Поглянути ще раз на степ, могилки,
Востаннє згадати палкії гадки…
Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна.
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