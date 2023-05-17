В Каннах на 76-м Международном кинофестивале актриса Катрин Денев прочитала на французском языке стих Леси Украинки "Надія".

Это уже прокомментировали в Офисе президента.

"На 76-м Международном Каннском кинофестивале непревзойденная Катрин Денев поддержала Украину. Киноактриса зачитала стихотворение Леси Украинки "Надежда" во время церемонии открытия. Мир кино поддерживает наше государство. Мы очень благодарны за солидарность", - написал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Стихотворение "Надія" Леся Украинка написала в 1880 году в Луцке.

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна:

Надія вернутись ще раз на Вкраїну,

Поглянути ще раз на рідну країну,

Поглянути ще раз на синій Дніпро, –

Там жити чи вмерти, мені все одно;

Поглянути ще раз на степ, могилки,

Востаннє згадати палкії гадки…

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна.

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