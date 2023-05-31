Президент Франции Эммануэль Макрон предложил коллеге из Украины Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже. С аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.

Как писала "Страна", Офис президента объявлял о намерении Киева организовать "Саммит мира" в честь 500 дней с начала войны (в июле 2023 года, Ред.). При этом советник главы Офиса президента, Михаил Подоляк акцентировал на том, что цель саммита - предотвратить появление альтернативных мирных планов, которые могут размывать украинский план завершения конфликта.

Также сообщалось, что Украина стремится к полному выводу российских войск из своей территории, а потом только согласна на переговоры.

Как рассказал Подоляк, круг участников постепенно расширяется и ожидается участие десятков государств демократического мира. Россию на саммит приглашать не будут, добавил он.

Напомним, Зеленский охарактеризовал запланированный саммит "формулы мира" как "встречу для всех, кто хочет закончить войну".

Напомним, по данным La Repubblica, страны G7 ведут скрытую работу над гарантиями безопасности Украине в случае прекращения войны. При этом в Украине ключевым фактором для окончания войны и главными гарантиями безопасности считают вступление Украины в НАТО.

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