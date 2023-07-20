Освобождение захваченных Россией территорий будет тяжелым и длительным, сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью агентству AFP.

"Эта операция будет довольно тяжелой, долгой и займет много времени", – сказал Подоляк.

Он добавил, что сейчас прогресс на поле боя очень медленный, однако количество наступательных операций украинской армии постепенно нарастает, а на поле боя пока задействованы не все бригады, подготовленные для наступления.

Подоляк сказал, что сложности связаны с плотным минированием территорий, а также с недостаточным количеством бронетехники.

Ранее тот же советник руководителя Офиса президента заявил, что учитывая ресурсы Украины и России, война между странами не сможет затянуться на годы.

Известно, что после саммита в Хельскинки президент США Джо Байден заявил, что что война в Украине может длиться годами. На это есть минимум две причины.

"Номер один: я не думаю, что Россия может поддерживать войну вечно, прежде всего из-за ресурсов и потенциала. Номер два: я думаю, что сложатся обстоятельства, при которых в конце концов президент РФ Владимир Путин решит, что это не в интересах России - экономических, политических и в других - продолжать эту войну", – сказал он.