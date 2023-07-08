Два-три поражения России на фронте окончательно перенесут войну в её внутреннее пространство, где начнётся борьба за власть на разных уровнях.

Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Россия идёт по тому пути, по которому должна идти исторически. Для этого нужно ускорить только процессы по линии фронта. Два-три поражения России на фронте окончательно перенесут войну во внутреннее пространство Российской Федерации, и там начнутся перехваты власти на разных уровнях", - заявил Подоляк.

По его словам, процессы распада политической системы в РФ уже начались, и они очевидны.

"На сегодняшний день нет консенсуса российских элит: как они хотят сохранить своё физическое существование, что для этого нужно сделать и кто может быть компромиссными фигурами для перехвата власти у достаточно слабого Путина", - отметил советник Андрея Ермака.

Он добавил, что это объективный процесс, который будет развиваться параллельно увеличению давления Украины по линии фронта. Как следствие, процессы внутреннего противостояния в РФ будут набирать масштаб.

Подоляк назвал три действия, благодаря которым могут ускориться данные тенденции:

быстрое и эффективное наступления Вооруженных сил Украины;

конкретные политические заявления мирового сообщества;

решительные действия партнеров и существенное ограничение любого общения и участия России в международных институтах.

Также Подоляк считает, что своим мятежом куратор "Вагнера" Евгений Пригожин показал российским властям, что монополии на насилие в РФ больше нет.

Перед этим Подоляк опроверг слухи о планах начать переговоры после выхода ВСУ к Крыму.

Ранее советник Офиса президента заявлял, что мятеж Пригожина объясняет, почему Украина не ведет переговоры с Россией.