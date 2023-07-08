"Два-три поражения". Подоляк назвал условие для начала войны в РФ
Два-три поражения России на фронте окончательно перенесут войну в её внутреннее пространство, где начнётся борьба за власть на разных уровнях.
Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
"Россия идёт по тому пути, по которому должна идти исторически. Для этого нужно ускорить только процессы по линии фронта. Два-три поражения России на фронте окончательно перенесут войну во внутреннее пространство Российской Федерации, и там начнутся перехваты власти на разных уровнях", - заявил Подоляк.
По его словам, процессы распада политической системы в РФ уже начались, и они очевидны.
"На сегодняшний день нет консенсуса российских элит: как они хотят сохранить своё физическое существование, что для этого нужно сделать и кто может быть компромиссными фигурами для перехвата власти у достаточно слабого Путина", - отметил советник Андрея Ермака.
Он добавил, что это объективный процесс, который будет развиваться параллельно увеличению давления Украины по линии фронта. Как следствие, процессы внутреннего противостояния в РФ будут набирать масштаб.
Подоляк назвал три действия, благодаря которым могут ускориться данные тенденции:
- быстрое и эффективное наступления Вооруженных сил Украины;
- конкретные политические заявления мирового сообщества;
- решительные действия партнеров и существенное ограничение любого общения и участия России в международных институтах.
Также Подоляк считает, что своим мятежом куратор "Вагнера" Евгений Пригожин показал российским властям, что монополии на насилие в РФ больше нет.
Перед этим Подоляк опроверг слухи о планах начать переговоры после выхода ВСУ к Крыму.
Ранее советник Офиса президента заявлял, что мятеж Пригожина объясняет, почему Украина не ведет переговоры с Россией.