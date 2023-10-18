Президент РФ Владимир Путин в Китае во время подхода к прессе заявил о наступлении ВСУ на Херсонском направлении.

"Они начали давно уже анонсированное, ожидаемое очередное контрнаступление теперь на херсонском направлении. Результата нет пока. Потери есть - результата нет", - сказал Путин.

О том, что на херсонском участке что-то происходит, российские военные паблики пишут со вчерашнего вечера.

Заявлялось, что вчера ВСУ форсировали Днепр в районе Антоновского железнодорожного моста (он восточнее автомобильного) и высадились на левом берегу у сел Пойма и Песчановка. Это участок восточнее Олешек у дороги в сторону Новой Каховки. Сообщалось, что украинские части овладели частью Песчановки.

Позже по украинским частям, как пишут российские телеграм-каналы, нанесли массированные удары. При этом, по данным одних роспабликов, ВСУ в Песчановке и Пойме сейчас уже нет, по другим - ещё остаются. Также разнятся и оценки того, что происходит - часть пабликов пишут, что это начало уже давно прогнозируемого россиянами форсирования Днепра украинской армией, по другой - вылазки ДРГ без каких-либо масштабных целей.

Украинские источники по поводу событий в Херсонской области ничего не сообщают. При этом власти региона фиксируют в последнее время усиление ударов россиян по правому берегу. Российские паблики утверждают, что удары наносятся по местам, где "накапливается группировка" для форсирования Днепра. Украина заявляет об ударах по гражданским объектам.

О значении данного участка фронта мы подробно писали в отдельном материале.

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