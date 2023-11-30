В четверг, 30 ноября, по состоянию на 16:00 спасатели достали тело еще одного погибшего на месте ракетного удара РФ в Новогродовке Донецкой области.

Об этом сообщает ГСЧС.



Всего в настоящее время известно о двух погибших.



Под завалами возможно пребывают еще три человека. Среди них может быть ребенок. Ранен 13-летний подросток.



В настоящее время спасатели разобрали 153 тонны строительных конструкций на месте разрушенного многоэтажного дома.



Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Фото ГСЧС

Напомним, что ранее мы писали о том, что в Селидово под завалами нашли вторую жертву ракетного удара по больнице.

А также, что в Селидово из-под завалов многоэтажки достали тело второй жертвы удара РФ.

Война в Украине идет уже 645-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 644-го дня.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.