В Новогродовке Донецкой области из-под завалов достали тело второго погибшего
В четверг, 30 ноября, по состоянию на 16:00 спасатели достали тело еще одного погибшего на месте ракетного удара РФ в Новогродовке Донецкой области.
Об этом сообщает ГСЧС.
Всего в настоящее время известно о двух погибших.
Под завалами возможно пребывают еще три человека. Среди них может быть ребенок. Ранен 13-летний подросток.
В настоящее время спасатели разобрали 153 тонны строительных конструкций на месте разрушенного многоэтажного дома.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Фото ГСЧС
Напомним, что ранее мы писали о том, что в Селидово под завалами нашли вторую жертву ракетного удара по больнице.
А также, что в Селидово из-под завалов многоэтажки достали тело второй жертвы удара РФ.
Война в Украине идет уже 645-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего, 644-го дня.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.