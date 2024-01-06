За прошедшие сутки произошло 62 боевых столкновения. Всего враг нанес 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 3 атаки противника в районе Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении отбили 4 атаки врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении отбиты 15 атак возле Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма, противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий.

Силы обороны нанесли удары по 5 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

Напомним, Стратком ВСУ сообщил, что украинские военные во время ракетного удара по Крыму поразили командный пункт соединения российских войск вблизи Севастополя.

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