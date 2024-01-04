Зенитные ракеты являются дефицитным товаром в Украине, как советские к С-300 и "Бук-М1", так и западные.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Сегодня СМИ разнесли слова командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева о том, что ракет в ПЗРК хватит всего на несколько таких массированных атак… Так было и в прошлом году, и летом, и сейчас. Партнеры предоставляют Украине ракеты неотложной необходимости. Зенитные ракеты являются дефицитным товаром, как советские к С-300 и "Бук-М1", так и западные", – объяснил Игнат.

Ранее мы приводили слова Наева, которые прокомментировал Игнат.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера впервые за долгое время состоялся обмен пленными. Украина заявила, что вернула 230 пленных: 213 солдат, 11 офицеров, 6 гражданских. Россия заявила, что при посредничестве ОАЭ возвращено 248 российских военных из Украины.

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