Президент Владимир Зеленский заявил о "патовой ситуации" на фронте.

Об этом он сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

"Относительно войны на фронте - это патовая ситуация, это факт, потому что были задержки с техникой, а задержки означают ошибки. Мы воюем против террористов, которые имеют одну из крупнейших армий в мире, боеприпасов не хватает, но нужны современные технические средства", - сказал президент.

Ранее в том же интервью он подтвердил намерения провести увольнения в высшем руководстве, отвечая на вопрос о снятии Валерия Залужного.

Напомним, что ранее в Офисе президента признали "тактические ошибки", допущенные в ходе летнего контрнаступления ВСУ.

Война в Украине идет уже 712-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные журналисты пишут о критической ситуации в Авдеевке, которую пытаются взять в кольцо россияне. По их данным, силы РФ вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера.

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