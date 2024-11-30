Президент Сирии Башар Асад впервые прокомментировал ситуацию с вторжением отрядов боевиков на севере страны.

Он заявил, что "Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить террористов при помощи друзей и союзников".

Об этом Асад сказал в телефонном разговоре с президентом ОАЭ.

Как заявляется в сообщении Дамаска, ОАЭ "поддерживает сирийское государство и поддерживает его в борьбе с терроризмом и расширении его суверенитета, территориальной целостности и стабильности".

Также Асад позвонил в Ирак, чей министр иностранных дел "подчеркнул готовность Ирака оказать всю необходимую поддержку Сирии в борьбе с терроризмом и всеми его организациями".

В Иране, который наряду с Россией является ключевым военным союзником Сирии, заявили, что происходящее - "часть израильско-американского плана по дестабилизации региона". Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправится в Дамаск, а затем поедет в Турцию, с которой в СМИ часто связывают боевиков, атаковавших Алеппо.

Сама Турция причастность к активизации боевиков отрицает. Глава МИД страны Хакан Фидан заявил, что турецкие власти не имеют отношения к боям между сирийской армией и антиправительственными формированиями и не поддерживают последние.

"Мы не допустим, чтобы террористы образовали свое государство на территории Сирии", - цитируют Фидана СМИ.

Также турецкий министр провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и Аракчи, в ходе которых они договорились о "совместных действиях".

Напомним, сирийская армия отошла из Алеппо для подготовки контрнаступления.

Мы анализировали в отдельном материале, что может стоять за новым витком войны в Сирии.