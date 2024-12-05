Сирийские армия объявила о выходе из Хамы, крупного города, который накануне начали штурмовать повстанцы.

Об этом сообщает Reuters.

Подконтрольная президенту Башару Асаду армия заявила, что передислоцируется за пределы города, "чтобы сохранить жизни мирных жителей и предотвратить городские бои".

Ночью они вели тяжелые бои с сирийской армией и проиранскими группировками, которых поддерживала российская авиация.

Повстанцы заявили, что заняли районы на северо-востоке города и захватили центральную тюрьму, освободив задержанных.

Таким образом под контроль сирийских повстанцев переходит второй крупный город - на прошлой неделе они взяли Алеппо. Далее им открывается дорога на Хомс.

Ранее президент Башар Асад заявил, что "Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить террористов при помощи друзей и союзников".

Напомним, в Иране заявили, что Тегеран готов рассмотреть отправку своих вооруженных сил в Сирию, если со стороны Дамаска поступит официальный запрос.