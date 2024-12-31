Украинское военно-политическое руководство исходит из того, что российская армия в ближайшее время исчерпает свой наступательный потенциал, не продвинувшись нигде, кроме Донбасса. А Украина накопит силы, сделает рывок в создании роботизированных боевых систем и дальнобойных ракет, добивающих до Москвы, и решит проблемы с пополнением армии - например, снизив возраст мобилизации до 18 лет. После чего сможет перехватить инициативу на фронте.

Россия же, как считают в Киеве, в такой ситуации будет вынуждена объявить мобилизацию, что, по расчетам украинской власти, должно привести к внутренним потрясениям в РФ. Плюс, как и раньше, Киев не теряет надежды на нарастание социально-экономических проблем в России из-за эффекта санкций и рост межнациональных и межрелигиозных противоречий внутри соседней страны. В первую очередь, между русскими и мусульманами.

Исходя из этого, украинские власти, а также западная "партия войны" выступают против скорейшего завершения войны по линии фронта, полагая, что время играет на победу Украины, под которой, правда, понимается уже не выход на границы 1991 года (хотя и эта цель полностью не снимается как задача-максимум), а принуждение РФ согласиться с членством Украины в НАТО и с присутствием западных войск на украинской территории. В Киеве понимают, что сейчас Москва на такие условия не пойдет, а потому украинские власти сейчас против переговоров, о чем прямо заявляет Андрей Ермак. Но они полагают, что в дальнейшем позиции Кремля на фронте ослабнут и тот будет вынужден принять условия Украины. Более того: ширятся слухи, что в ближайшее время, чтобы доказать правильность этого тезиса, ВСУ предпримут попытку наступления на одном из участков фронта.

Но эта оценка украинской власти, естественно, может оказаться ошибочной, как случилось в 2023 году, когда были ожидания быстрой победы после контрнаступления, или в 2022 году, когда все думали, что экономика РФ рухнет под тяжестью санкций.

Кроме того, далеко не все внутри Украины считают, что стратегия украинской власти правильная. И в военных, и в политических кругах все шире распространяется мнение, что ставка на "долгую войну" губительна в первую очередь для самой Украины, так как страна истощается гораздо быстрее России. И время работает против Киева с учетом политической турбулентности на Западе и непонятных перспектив дальнейшей помощи Украине. Согласно этой точке зрения, если есть возможность закончить войну в ближайшее время, ее нужно завершать по линии фронта и даже без гарантий вступления в НАТО, потому что дальше условия мира могут быть для Украины гораздо хуже.

Но, повторимся, позиция украинской власти иная. На Банковой считают, что время работает на Украину, а потому на переговоры сейчас идти не нужно. В свете этого многие действия украинской власти и западной "партии войны" направлены на срыв или максимальное затруднение переговоров с Россией.

Однако важно отметить, что Киев может придерживаться подобной стратегии только до тех пор, пока основной позицией в США и на Западе является позиция "партии войны".

Если в Вашингтоне несмотря на все старания "ястребов" будет утверждена концепция, по которой войну нужно поскорее заканчивать по линии фронта или на иных компромиссных с Россией условиях (а именно ее сейчас продвигает Дональд Трамп), то Киев не сможет ей сопротивляться и будет вынужден подчиниться новой стратегии американцев, так как без поддержки Запада он войну продолжать не сможет. И тогда все будет зависеть от того, смогут ли США договориться с РФ об условиях окончания войны.

То, как, когда и на каких условиях закончится война, определит и внутреннюю политику Украины: пройдут ли выборы и сможет ли Владимир Зеленский удержаться у власти.

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