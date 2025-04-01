Президент США Дональд Трамп отправится в Саудовскую Аравию в мае.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

Она официально подтвердила информацию, которую вчера опубликовал портал Axios. Ливитт добавила, что конкретные детали и даты поездки будут оглашены позднее.

Напомним, по данным Axios, поездка Трампа может быть связана с остановкой огня в Украине. При этом источники ресурса утверждали, что саудовцы хотят, чтобы визит состоялся после достижения прекращения огня между Россией и Украиной. Поездка может стать первым зарубежным визитом Трампа на втором сроке.

Ранее Саудовскую Аравию называли в качестве наиболее вероятного место встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Спикер Кремля Дмитрий Песков не исключал встречу Путина и Трампа в Саудовской Аравии, но отметил, что конкретики по поводу ее проведения пока нет.

Перед этим о возможности встречи Трампа и Путина именно в Саудовской Аравии говорил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

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