Президенту США Дональду Трампу может грозить импичмент, если республиканцы лишатся большинства в палате представителей по итогам промежуточных выборов осенью 2026 года.

Такое допущение сделал спикер палаты представителей и республиканец Майк Джонсон на мероприятии организации Turning Point USA.

"Если мы потеряем большинство в палате представителей, леворадикальные силы, как вы уже слышали, собираются объявить импичмент президенту Трампу. Они собираются создать абсолютный хаос, мы не можем этого допустить", - сказал Джонсон.

Он призвал сторонников республиканцев поддерживать курс Трампа в 2026 году, потому что Демократическую партию "захватили марксисты", жаждущие демонтировать то, за что выступают республиканцы.

На промежуточных выборах через год будут переизбирать всех 435 членов палаты представителей и 35 из 100 членов сената. Сейчас большинство мест в обеих палатах у республиканцев.

Ранее СМИ писали, что к этим выборам Белый дом хочет закончить войну в Украине, чтобы усилить свои позиции.

Разговоры об импичменте сопровождают Трампа чуть не с момента инаугурации. Напомним, летом конгрессмен-демократ Эл Грин выдвинул резолюцию об импичменте Трампу за нанесение ударов по Ирану без консультации с законодателями.

А в феврале Трампу пообещали импичмент после заявлений о планах выселить сектор Газа.