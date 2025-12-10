Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси внес законопроект о выходе США из НАТО.

Об этом конгрессмен сообщил в соцсети X.

В опубликованном им законопроекте говорится, что Североатлантический альянс является пережитком холодной войны.

"НАТО - это пережиток холодной войны. Соединенные Штаты должны выйти из Альянса и направить эти деньги на защиту нашей страны, а не других государств. Сегодня я внес HR 6508, чтобы прекратить членство США в НАТО", - написал конгрессмен.

Автор проекта утверждает, что НАТО создавался для противодействия СССР, который распался 30 лет назад, а участие Вашингтона в блоке обошлось американским налогоплательщикам в триллионы долларов.

Ранее агентство Reuters писало, что США пригрозили Европе выйти из некоторых программ НАТО по координации обороны, если европейцы до 2027 года не возьмут на себя большую часть оборонных возможностей от разведки до ракет.

Напомним, что сокращение участия США в вопросах европейской обороны и увеличение самостоятельных военных возможностей Европы, а также прекращение расширения НАТО заложены в обновленную американскую стратегию национальной безопасности.

О значении этой стратегии мы писали в отдельном материале.