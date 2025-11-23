В Вашингтоне прошли очередные антитрампистские протесты под девизом "импичмент, заключение, отставка". Протест собрался из-за скандала со "списком Джеффри Эпштейна".

Как известно, противники американского лидера Дональда Трампа обвиняют его в том, что он является его фигурантом.

Но на акции были и лозунги против мирного плана Трампа по Украине и депортации нелегальных мигрантов.

На плакатах протестующих есть надписи "Трамп только что продал Украину", "Устройте импичмент их задницам" и "кто такой Бубба?" (намек на якобы сексуальные связи Трампа и Билла Клинтона, тему которых активно раскручивают противники президента США).

Напомним, в сентябре противники американского президента устроили серию акций протеста в Виндзоре. Активисты развернули вблизи Виндзорского замка огромное фото Трампа с осужденным за педофилию Джеффри Эпштейном.

Подробнее о "деле Эпштейна" и о том, как оно связано с украинской повесткой, мы писали в отдельном материале.

