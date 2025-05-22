Великобритания заключила соглашение о передаче Маврикию стратегически важных островов Чагос, сообщает телеканал Sky.

Согласно соглашению, Британия окончательно откажется от суверенитета над территорией в Индийском океане, но берет в аренду на 99 лет стратегическую военную базу Диего-Гарсия за более чем 100 млн фунтов в год.

На пресс-конференции премьер Кир Стармер заявил, что база имеет "чрезвычайно важное значение", поскольку она использовалась для развертывания самолетов во время операций в Ираке и Афганистане.

Оппозиция из Консервативной партии уже критиковала за это решение премьера Кира Стармера, который представляет лейбористов, - говорят, что Маврикий является союзником Китая.

Впрочем, формально для военного присутствия США и Британии в регионе мало что поменяется: вместо прямого владения островом Диего-Гарсия англичане арендовали его на 99 лет. То есть расположенная на этом атолле военная база, в том числе самолетный аэродром, продолжит функционировать. В то же время если правительство Маврикия по какой-то причине займёт жестко антиамериканскую и антибританскую позицию, то оно может попытаться отыграть назад договоренности по базе.

Стратегическое значение имеет сама военная база, поскольку остров находится в центре Индийского океана и позволяет контролировать важные морские пути на пересечении Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Для освобождения места под строительство этой базы англичане и американцы в середине прошлого века отселили тысячи местных жителей одноименной народности чагос. Теперь их начнут переселять назад.

Спор между Маврикием и Британией об этом архипелаге длится с 60-х годов. Маврикий обвинял Лондон в колониальном захвате островов. В Британии заявляли, что купили их за три миллиона фунтов.

В феврале 2019 года Международный суд ООН обязал Великобританию передать контроль над архипелагом Чагос государству Маврикий и "завершить деколонизацию территории с учетом реализации права жителей на самоопределение", признав незаконным включение островов в 1965 году в состав владений Короны.

Ранее мы рассказывали, что президент Аргентины Хавьер Милей потребовал от Великобритании возобновить переговоры о Фолклендских (Мальвинских) островах.

Перед этим газета Daily Express писала, что Великобритания не будет обсуждать с Милеем статус Фолклендских островов.