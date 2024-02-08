Германия хочет национализировать дочерние предприятия "Роснефти" - СМИ
Правительство Германии предпринимает шаги для национализации дочерних предприятий "Роснефти" после передачи их под внешнее управление.
Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.
"Федеральное министерство экономики готовится к национализации нефтяной компании Rosneft Deutschland. Российский концерн "Роснефть" был формально привлечен к соответствующим слушаниям", - говорится в публикации.
Как пишет издание, слушание предваряет последующую национализацию и является формальной процедурой, которую хотят соблюсти власти ФРГ.
По данным источников, окончательное решение еще не принято, однако в Германии больше не считают постоянное продление срока действия внешнего управления подходящим методом для решения вопроса.
Напомним, как писали немецкие СМИ, несмотря на санкции, в Германию посредством дочернего предприятия "Роснефти" Rosneft Deutschland продолжает поступать российская нефть, которая, предположительно, импортируется из Казахстана.
Ранее мы писали, что генеральная прокуратура Германии хочет конфисковать в бюджет более 720 миллионов евро замороженных российских денег.