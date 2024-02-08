Правительство Германии предпринимает шаги для национализации дочерних предприятий "Роснефти" после передачи их под внешнее управление.

Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

"Федеральное министерство экономики готовится к национализации нефтяной компании Rosneft Deutschland. Российский концерн "Роснефть" был формально привлечен к соответствующим слушаниям", - говорится в публикации.

Как пишет издание, слушание предваряет последующую национализацию и является формальной процедурой, которую хотят соблюсти власти ФРГ.

По данным источников, окончательное решение еще не принято, однако в Германии больше не считают постоянное продление срока действия внешнего управления подходящим методом для решения вопроса.

Напомним, как писали немецкие СМИ, несмотря на санкции, в Германию посредством дочернего предприятия "Роснефти" Rosneft Deutschland продолжает поступать российская нефть, которая, предположительно, импортируется из Казахстана.

Ранее мы писали, что генеральная прокуратура Германии хочет конфисковать в бюджет более 720 миллионов евро замороженных российских денег.