Крупнейший покупатель российской нефти в Индии отказывается от сырья из РФ. Индийский конгломерат Reliance Industries прекратил поставки российской нефти на свой завод в Джамнагаре с 20 ноября.

Об этом сообщает The Washington Post.

С 1 декабря НПЗ будет получать сырье только нероссийского происхождения. По данным издания, компания таким образом стремится соблюдать новые санкции США и ЕС.

Reliance Industries принадлежит Мукешу Амбани, одному из крупнейших бизнесменов Индии и союзнику премьер-министра Нарендры Моди. Конгломерат был крупнейшим покупателем российской нефти в республике. С начала конфликта в Украине в 2022 году компания приобрела сырья на сумму около $33 млрд, это почти 8% всех экспортных продаж российской нефти.

Этот масштаб закупок вызывал критику со стороны Соединенных Штатов.

"Решение Reliance может стать одним из последних шагов, которые приблизят обе стороны к завершению торговых переговоров", - заявил эксперт по Южной Азии и внештатный старший научный сотрудник Фонда Азиатско-Тихоокеанского региона Канады Майкл Кугельман.

По его словам, отказ одного из ключевых энергетических игроков Индии от импорта российской нефти станет важным сигналом для Вашингтона. Кугельман добавил, что в краткосрочной перспективе Reliance может увеличить закупки нефти на Ближнем Востоке и в США.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупки российской нефти.

Между тем в МИД Индии ответили, что у Нью-Дели нет прямого намерения отказываться от российской нефти, однако подчеркнули, что страна будет закупать энергоресурсы из разных источников.