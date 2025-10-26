Крупнейший индийский импортер российской нефти - Reliance Industries начал активно закупать нефть с Ближнего востока после введения санкций США против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, Reliance Industries теперь закупает нефть марок Khafji из Саудовской Аравии, Basrah Medium из Ирака, и Al-Shaheen из Катара.

Ожидается, что эта нефть должна быть поставлена в Индию до конца года.

"По данным собеседников в энергетическом секторе Индии, другие индийские нефтеперерабатывающие компании также заинтересованы в спотовых поставках, особенно с Ближнего Востока, из США и Бразилии. В этом году Reliance Industries стал крупнейшим импортером российской нефти в Индию по объемам, закупая сырье по долгосрочному контракту с "Роснефтью"", - говорится в статье.

Ранее СМИ писали, что американские санкции нанесут серьёзный удар по двум крупнейшим российским нефтяным компаниям Роснефть и Лукойл, но не перекроют полностью их экспортные продажи.

О том, какие последствия могут быть у новых санкций против "Роснефти" и "Лукойла" мы писали в отдельном материале.

