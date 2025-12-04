Президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Индию, где в аэропорту его встретил премьер-министр страны Нарендра Моди. Они вместе уехали в автомобиле.

На своей странице в социальной сети Х Моди назвал Путина "своим другом".

По информации российских медиа, Путин начал свой двухдневный визит, приземлившись на авиабазе Палам.

В ходе переговоров лидеры обменяются мнениями по актуальной международной проблематике, включая взаимодействие в ООН, ШОС, "Группе 20" и БРИКС, с учетом председательства Индии в этом объединении в 2026 году.

Деловая часть программы пройдет в Хайдарабадском дворце. Состоится беседа Путина и Моди в узком составе, а затем переговоры в расширенном составе с участием делегаций.

По завершении российско-индийских переговоров состоится обмен документами, запланировано подписание порядка 10 межправительственных и межведомственных документов, а также свыше 15 соглашений и меморандумов между коммерческими структурами.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что перед поездкой в Индию Путин провел переговоры со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

После встречи в Москве американцы отменили запланированную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Также Путин сообщал, что российская сторона предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий, однако Киев не согласился.