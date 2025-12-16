Цена нефти опустилась ниже 60 долларов за баррель из-за мирных переговоров об Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство пишет, что давление на рынок оказали ожидания прогресса в переговорах о войне в Украине, которые усилили предположения о возможном смягчении санкций, а также слабые экономические данные из Китая.

"Сегодня утром цена на нефть марки Brent впервые за несколько месяцев опустилась ниже 60 долларов за баррель, поскольку рынок оценивает возможность заключения мирного соглашения, в результате которого станут доступны дополнительные объемы российской нефти, что приведет к дальнейшему переизбытку предложения на рынке", – заявил аналитик Rystad Джанив Шах.

Ранее сообщалось, что в Азии российская нефть торгуется с самой большой скидкой за последний год по сравнению с международным эталоном Brent. Это произошло из-за приостановки закупок нефти Индией и Китаем.

Также мы писали, что страны ОПЕК+ решили приостановить увеличение добычи нефти после декабря и до весны.

