Украина отдает разработку крупного месторождения лития "Добра" в Кировоградской области другу президента США Дональда Трампа Рональду Лаудеру.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, тендер на разработку выиграл консорциум, среди инвесторов которого числится миллиардер Лаудер - наследник косметической империи, знакомый с Трампом еще со студенческих лет и подсказавший ему идею покупки Гренландии. Другим инвестором является TechMet, энергетическая компания, частично принадлежащая инвестиционному агентству правительства США, созданному во время первого срока Трампа.

Трамп и Лаудер

По данным NYT, решение о месторождении уже принято комиссией и будет утверждено Кабмином. Два члена комиссии заявили, что тендер был непредвзятым, а победитель выполнил большинство критериев тендера.

Отметим, что "Добра" является одним из крупнейших месторождений лития в Украине. Его разработка может стать первым проектом в рамках подписанного 30 апреля 2025 года с США соглашения о полезных ископаемых.

Ранее западные СМИ сообщили, что до победы на выборах Трампа убеждали продолжать военную поддерку Киева в обмен на украинские природные ресурсы.

Напомним, что по соглашению о полезных ископаемых США имеют приоритетный доступ к участию в новых украинских проектах.