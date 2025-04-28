Бывший президент Украины Виктор Янукович получил 15 лет лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу.

Об этом сообщает в Фейсбуке Офиса генерального прокурора.

Вместе с четвертым президентом приговор по этому же делу получил бывший заместитель начальника Управления государственной охраны Украины – начальник Службы безопасности президента Украины Константин Кобзарь. Последнему дали 10 лет тюрьмы.

Подольский районный суд Киева признал их виновными в совершении преступлений по статьям за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 УК Украины).

Прокуроры Департамента по делам Майдана ходатайствовали о 15 и 10 годах лишения свободы соответственно. Суд согласился, что обвинение является обоснованным и доказанным и приговорил их к максимально возможному наказанию.

Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года Янукович, действуя в сговоре с Кобзарем и представителями РФ, воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО. Полет совершался вне пункта пропуска через государственную границу. Они вылетели тремя российскими военными вертолетами под управлением летчика-пилота вооруженных сил России из окрестности села Урзуф Донецкой области в направлении России к военному аэродрому в Ейске. Пробыв там определенное время, они улетели в Анапу, а оттуда на предоставленном россиянами военно-транспортном самолете направились в военный аэродром "Гвардейское" на территории Крыма. В дальнейшем экс-президент принял решение окончательно покинуть Украину. Находясь на территории воинской части Черноморского флота РФ в районе Казачьей бухты в Севастополе, он "подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к дезертирству и выезду в Россию". Из Крыма Януковича вывозили морским путем российские военные.

В результате вместе с ним из Севастополя в РФ выехала часть работников госохраны. На военную службу они не вернулись.

Маршрут передвижения президента по территории Украины и России определяли и полностью контролировали сотрудники Федеральной службы охраны и военные Южного военного округа РФ.

Дело рассматривали в отсутствие обвиняемых.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский суд Киева заочно вынес приговор Януковичу по делу о госизмене. Ему присудили в общем 13 лет тюрьмы без конфискации имущества.

В конце 2021 года Верховный суд Украины рассмотрел жалобы адвокатов экс-президента и оставил в силе этот приговор.