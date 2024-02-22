Сегодня осталась практически незамеченной одна из важнейших дат современной украинской истории. Ровно 10 лет назад Верховная Рада отстранила Виктора Януковича с поста президента Украины с формулировкой "самоустранение от осуществления конституционных полномочий".

Поскольку в Конституции такой формулировки нет в числе оснований для досрочной отставки президента, Янукович объявил свое свержение нелегитимным.

В России на этом же основании назвали происходящее "государственным переворотом" и нарушением достигнутых 21 февраля договоренностей между украинской властью и оппозицией, согласно которым Янукович, хоть и с сокращенными полномочиями (возвращалась Конституция 2004 года), оставался президентом, а президентские выборы должны были пройти до конца 2014 года.

Свержение Януковича воспринималась как однозначная победа Майдана, тем более что никакого видимого сопротивления процессу смены власти ни отстраненный президент, ни его сторонники в тот момент не оказывали.

Но уже тогда запустился маховик процессов, который через 5 дней привел к захвату здания Верховного совета в Симферополе и началу аннексии Крыма, а затем и к войне на Донбассе и ко всем последующим событиям, включая полномасштабное вторжение РФ в феврале 2022 года.

Подробно о том, как и почему развивались события 2013-2014 годов, мы писали в ноябре прошлого года - на 10-летие начала Евромайдана.