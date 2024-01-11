Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении 15 охранникам экс-президента Виктора Януковича. Бывших работников управления госохраны обвиняют в самовольном оставлении места службы с целью дезертирства.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Фейсбуке.

"21 февраля 2014 года Янукович вместе со своей сожительницей в сопровождении охраны - военнослужащих УГО (Управления госохраны - Ред.) Украины, вылетел на вертолете из своей резиденции "Межигорье" в Харьков. На следующий день он прибыл в Донецк, откуда предпринял попытку незаконно вылететь в РФ. Для этого был разработан и согласован план по переправке президента-беглеца и лиц из его близкого окружения, в том числе сына и сожительницы, а также охраны, сначала на территорию военного аэродрома РФ на территории АР Крым" - говорится в сообщении.

По версии следствия, находясь на территории воинской части Черноморского флота РФ в Севастополе, Янукович принял решение окончательно покинуть территорию Украины. Для обеспечения себя профессиональной охраной он склонил охранявших его военнослужащих УГО "к дезертирству и выезду с ним в РФ".

В результате шестнадцать военнослужащих УГО выехали в Россию морским судном, предоставленным РФ, и к месту службы не вернулись. Большинство из них после отъезда получили гражданство России.

"С целью скрыть совершенное дезертирство был издан приказ от 23 февраля 2014 об увольнении 15 из этих сотрудников УГО Украины с военной службы", - говорится в посте.

По материалам ГБР руководство УГО провело служебную проверку и установило, что работники УГО выехали в РФ 24 февраля 2014 года в статусе военнослужащих. Эти материалы использованы в качестве доказательств по делу дезертирства охранников Януковича.

В ближайшее время будет решен вопрос об обращении к суду с ходатайствами об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Весной СБУ арестовала имущество охранника Януковича на 50 миллионов гривен.

А в декабре Европейский суд юстиции постановил снять санкции Евросоюза с Януковича и его сына. Как заявили в пресс-службе Януковича, Европейский суд вынес уже пять решений об отмене санкций и признанию их необоснованными, при этом ни одна страна не установила наличие похищенных политиком средств из бюджета Украины, на основании присвоения которых были введены персональные санкции.