Национальный парк "Межигорье" в Киевской области, который ранее был резиденцией экс-президента Виктора Януковича, возобновил свою работу.

Об этом "Стране" сообщил администратор на горячей линии парка.

"Мы осенью закрылись из-за военного положения, а открылись в субботу, 29 апреля. Работаем с 9:00 до 21:00 каждый день", - сообщил администратор.

Напомним, в 2017 году Межигорье передали в собственность государства по решению суда.

Сейчас на территории нацпарка, коим Межигорье является, запрещена почти любая деятельность человека, кроме пребывания туристов. Национальные парки существуют по всему миру с главной целью - сохранением экосистемы с местной фауной в первозданном виде.

Между тем представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщал, что из Межигорья хотят сделать памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Также сообщалось, что ВАКС конфисковал имущество Януковича в Украине. Среди арестованного имущества – центр отдыха и здоровья в Новых Петровцах Киевской области, гостинично-ресторанный комплекс, жилой дом, несколько машиномест, квартира, дом и денежные средства. Общая стоимость имущества составляет более 18 миллионов 778 тысяч евро.