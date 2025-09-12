Государственное бюро расследований завершило следствие по делу о государственной измене и мошенничестве народного депутата Украины Евгения Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, Шевченко совершил госизмену, потому что до и во время войны давал интервью "пророссийским блогерам и экспертам", во время которых "распространял российские нарративы". В частности, "продвигал тезисы о якобы крахе украинской государственности, потере территорий и неспособности власти достичь мира, убеждал, что Украина не сможет победить и должна идти на переговоры с РФ на любых условиях". А также ездил в Беларусь, где встречался с ее президентом Александром Лукашенко и заявлял об "отсутствии угрозы нападения с территории Беларуси".

Второй эпизод касается подозрения в вымогательстве и получения 14,5 млн грн с бизнеса за поставку минеральных удобрений из Беларуси. Украинское предприятие оплатило продукцию, однако белорусская сторона затягивала поставку.

После ознакомления с материалами дела стороной защиты их передадут в суд. Шевченко грозит пожизненное заключение.

Напомним, что Шевченко сидит в СИЗО с ноября прошлого года. Свою вину он отрицает и считает обвинения в свой адрес политически мотивированными.

Ранее мы писали о публичном конфликте между этим нардепом и Офисом президента. Глава ОП Андрей Ермак заявлял, что некоторые депутаты Верховной Рады "запутались" и работают на "поражение Украины". Вероятно, Ермак имел в виду публикации Шевченко с призывом к Владимиру Зеленскому начать переговоры о завершении войны, после чего "уйти".