Украина в этом году построила масштабные линии укреплений, которые уже доказали свою полезность.

Об этом сообщает французский OSINT-исследователь Клеман Молен.

В минувшие выходные было опубликовано видео одной такой линии, в которой только два прохода на 16 км. В этой линии сочетаются противотанковые и противопехотные преграды: 21 ряд колючей проволоки, 3 ряда "зубов дракона" и 3 ряда противотанковых рвов. А за ними построены небольшие укрепленные позиции, где могут укрываться операторы дронов и пехота.

По оценке эксперта, для преодоления таких препятствий потребуется много времени и много людей.

Основной уязвимостью этих линий являются небольшие проходы, которые необходимо держать открытыми, чтобы украинские войска могли продвигаться к линии фронта или впоследствии отступать. Но эта же особенность и преимущество, поскольку артиллерийские и дронные подразделения могут нацеливаться на одну точку, а не на территорию площадью 10 км.

Как отмечает эксперт, украинская сторона учла опыт российского прорыва под Добропольем и выстраивает максимально непрерывную линию обороны, не обходя вниманием лесистые участки и водные преграды. Несмотря на нехватку личного состава, такие укрепления позволяют Силам обороны Украины удерживать позиции меньшими силами. При этом эксперт подчёркивает, что хотя линию теоретически можно прорвать концентрированными ударами авиации, артиллерии и дронов, ширина заграждений до 150 метров потребует множества точных попаданий, а даже в случае разрушения отдельных участков наступающим всё равно придётся преодолевать их под плотным огнём украинских защитников.

По данным Молена, такие линии с первых дней 2025 года стали замещать предыдущие программы укреплений. А в августе, когда была критическая ситуация на южном фронте в Запорожской и Днепропетровской областях, там в срочном порядке начали строить три линии обороны: одна находится к востоку от Запорожья (в настоящее время завершена к югу от него), одна - вблизи Новониколаевки и одна - за Покровском. Их уже почти закончили, россине стремятся успеть дойти к ним раньше завершения работ.

Ранее СМИ не раз писали о разворовывании средств на укреплениях и о том, что они существуют только на бумаге. Так, в Харькове задержали бывшего заместителя мэра по подозрению в хищении на строительстве укреплений.

А по информации журналистов проекта Bihus, на постройке укреплений в Украине распилили сотни миллионов гривен бюджета.