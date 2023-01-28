Президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит заявил, что никаких наказаний за употребление русского языка в стенах вуза не будет, и никто не станет специально отслеживать язык общения студентов и преподавателей между собой.

Об этом он сказал в интервью ВВС, комментируя решение о запрете на употребление русского языка в стенах академии даже в частных беседах.

"Смысл не в наказании, а в том, чтобы изменять нашу внутреннюю корпоративную культуру. Никто не будет подслушивать студентов, но внутреннее общественное мнение будет таким, что это будет способствовать тому, чтобы Могилянка полностью была украиноязычным университетом", - сказал президент НаУКМА.

Между тем бывший советник Офиса президента Алексей Арестович раскритиковал запрет русского языка в стенах Киево-Могилянской академии.

"Я в принципе ярый сторонник академической свободы университетов. Единственный вопрос: а что делать, когда эта свобода нарушает Конституцию Украины, а именно статью 10 и десяток нормативных актов международного права, включая законы ЕС, куда мы так стремимся? Про этику я уже умолчу, пожалуй, эта университетская дисциплина Могилянку не заинтересовала. Кстати, а чего в Могилянке нет запрета на использование бурятского языка? Может, из-за ощущения определенного родства с ее носителями? Другим это буддистское отношение к праву трудно объяснить", - написал Арестович в своем телеграм-канале.

Как писала "Страна", норма о запрете общения на русском языке в стенах вуза прописана в новых правилах внутреннего распорядка НаУКМА, утвержденных 27 января на 40-й сессии Академической конференции университета.

Она вызвала споры в соцсетях. Одни пользователи поддерживают ее, другие жестко критикуют.