В российских телеграм-каналах в связи с отставкой Алексея Арестовича с должности внештатного советника Офиса президента обсуждают один из его прошлых эфиров, где он уже после 24 февраля выступил в защиту русских.

"Для меня это война за преображение России. Я до последнего не дам считать русских уродами… Везде есть свои Чикатило, это, кстати, украинская фамилия", – заявил Арестович в одном из эфиров "Право на владу"

На связи со студией в этот момент был российский бизнесмен и оппозиционер Чичваркин.

Ранее Арестович заверил, что не расстроился после отставки с поста советника Офиса президента.

"Страна" разбиралась, что ждет Арестовича после увольнения из Офиса президента - тюрьма, сума или партия.

Война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 328-го дня войны. Украинские военные сообщают, что продолжают находиться в Соледаре и давать отпор российской армии на всех направлениях. Одно из главных событий вчера - отставка Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента. Этому предшествовал скандал с его заявлением после ракетной атаки РФ по Днепру 14 января.

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