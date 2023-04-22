В российском Белгороде обнаружили еще одну бомбу, причем в том же районе, где накануне упала другая. Отмечается, что бомба не разорвалась.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В зоне риска оказались 17 многоквартирных домов с более чем тремя тысячами жильцов. По словам Гладкова, их будут эвакуировать в пункты временного размещения.

"Обнаружена авиационная бомба в непосредственной близости от жилых домов. Сейчас объявлена чрезвычайная ситуация на муниципальном уровне в городе Белгороде. Мы объявили ЧС на региональном уровне и подготовили обращение о ЧС федерального уровня. Начинаем эвакуацию близлежащих домов с целью обеспечить безопасность людей", - заявил Гладков.

Вторую авиационную бомбу, обнаруженную сегодня в Белгороде, не смогли найти сразу, потому что она ушла в землю на семь метров, не разорвавшись, пишет телеграм-канал Mash.

По предварительной информации, это снаряд ФАБ-500. Сейчас людей эвакуируют и решают, как извлечь бомбу.

Напомним, два дня назад в Белгороде прогремел сильный взрыв, образовалась огромная воронка на улице Ватутина. Позже в Минобороны РФ официально заявили: на Белгород упала российская бомба.

"20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Проводится расследование", - сообщило российское минобороны.

Мы публиковали видео, на котором хорошо виден взрыв на оживленной проезжей части, и как машину недалеко от эпицентра удара отбрасывает вместе с асфальтом.

В результате падения авиабомбы на Белгород 20 апреля трое пострадавших, повреждена часть дома рядом с местом взрыва, в одной из квартир обнаружены осколки снаряда. Дом был эвакуирован.