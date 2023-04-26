Врио командира "Азова" Богдан "Тавр" Кротевич считает, что Украина могла бы начать захватывать небольшие приграничные российские города, чтобы обменивать их на возвращение украинской территории.

Об этом он заявил в комментарии The Washington Post.

"Отвечая на вопрос о предстоящем наступлении, Кротевич сослался на первую российско-чеченскую войну, когда чеченские силы приняли стратегию захвата небольших российских городов, чтобы использовать их в качестве рычага для возвращения территорий, удерживаемых русскими. Он предположил, что Украина может сделать то же самое", - пишет издание.

В целом статья рассказывает о том, что сейчас "Азов" пытается восстановиться после тяжелых потерь в Мариуполе, стремясь сыграть важную роль в грядущем контрнаступлении, где "Азов" будет одной из штурмовых бригад.

Ранее министр обороны Германии назвал допустимым проведение операций ВСУ на территории России.

Война в Украине продолжается уже 427-й день. Мы следим за новостями 26 апреля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 426-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Рядом с ним россияне пытались атаковать Новомарково и Хромово. На Авдеевском направлении - бои у населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское. Также отражены атаки у Марьинки и вблизи Новомихайловки. С фронта поступают видео из Угледара, где много поврежденных обстрелами многоэтажек. Судя по всему, часть этих повреждений - следствие применения авиабомб.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.