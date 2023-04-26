В "Азове" предлагают захватывать российские города и обменивать их на освобождение украинской территории
Врио командира "Азова" Богдан "Тавр" Кротевич считает, что Украина могла бы начать захватывать небольшие приграничные российские города, чтобы обменивать их на возвращение украинской территории.
Об этом он заявил в комментарии The Washington Post.
"Отвечая на вопрос о предстоящем наступлении, Кротевич сослался на первую российско-чеченскую войну, когда чеченские силы приняли стратегию захвата небольших российских городов, чтобы использовать их в качестве рычага для возвращения территорий, удерживаемых русскими. Он предположил, что Украина может сделать то же самое", - пишет издание.
В целом статья рассказывает о том, что сейчас "Азов" пытается восстановиться после тяжелых потерь в Мариуполе, стремясь сыграть важную роль в грядущем контрнаступлении, где "Азов" будет одной из штурмовых бригад.
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