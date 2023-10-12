В сентябре Россия получила крупнейшую выручку от экспорта нефти с июля 2022 года в размере 18,8 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным МЭА, нефтяной экспорт увеличился на 460 тысяч баррелей в сутки, до 7,6 млн. Средневзвешенная цена на российскую нефть выросла на 8 долларов за баррель в месячном исчислении, до 81,8 долларов.

Разница в цене к котировке Brent сократилась до 12,2 долларов за баррель - это самый низкий показатель с марта 2022 года.

Также в докладе МЭА отмечается, что основными покупателями российской нефти остаются Китай и Индия. В частности, экспорт в Китай вырос на 270 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, по данным Financial Times, Россия продает большую часть своей нефти выше "ценового потолка", установленного странами G7 ("Большой семерки"). Так, в августе почти три четверти всех морских поставок российской сырой нефти шли без западной страховки - рычага, который должен был ограничить цены до 60 долларов за баррель. Этот показатель увеличился примерно на 50% по сравнению с весной.

Тем временем министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что Соединенные Штаты готовятся принять жесткие меры против России за нарушение потолка цен при продаже нефти.