Президент РФ Владимир Путин на этой неделе посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии российским изданиям.

"Это будет рабочий визит, переговоры, прежде всего, будут с наследным принцем Саудовской Аравии. До этого мы будем ещё в ОАЭ, там тоже будет рабочий визит. Эти переговоры считаем крайне важными", – заявил Ушаков.

Ранее мы рассказывали, что Владимира Путина пригласят на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, однако Бразилия может его арестовать по ордеру Международного уголовного суда. Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что страна является участником конвенции Международного уголовного суда и несет ответственность за ее соблюдение.

Также сообщалось, что Путин 14 декабря даст большую пресс-конференцию, которую совместят с другим форматом - "прямой линией". В прошлом году Кремль эти мероприятия отменил.

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