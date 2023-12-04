Американский еженедельный журнал Time включил Владимира Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года. Кто его получит, объявят в среду, 6 декабря.

Журнал опубликовал шорт-лист из девяти кандидатов сегодня.

Кроме Путина, в список вошли:

героиня фильма "Барби" режиссера Греты Гервиг;

прокуроры бывшего президента США Дональда Трампа;

участники забастовки в Голливуде;

лидер Китая Си Цзиньпин;

американская певица Тейлор Свифт;

гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман;

король Великобритании Чарльз III;

глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

Журнал Time выбирает человека года ежегодно с 1927 года. Первым этот титул получил американский летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший через Атлантику. Более 70 раз человеком года становились политические и общественные деятели. Среди них Махатма Ганди (1930), Уинстон Черчилль (1940, 1949), Елизавета II (1952), Шарль де Голль (1958), Мартин Лютер Кинг (1963), Генри Киссинджер (1972), Дэн Сяопин (1978, 1985), аятолла Хомейни (1979), Лех Валенса (1981), папы римские Иоанн Павел II (1994) и Франциск (2013), Ангела Меркель (2015).

В 2022 году человеком года стали президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины", в 2021 году - американский предприниматель Илон Маск.