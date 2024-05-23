Китай обвинил Британию в срыве Стамбульских соглашений в начале войны в Украине.

Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел КНР.

"Масло в огонь украинского конфликта подливает Великобритания, а не Китай - именно Лондон помешал Москве и Киеву достичь соглашения два года назад", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее Давид Арахамия рассказывал, что после очередного раунда переговоров в Стамбуле весной 2022 года в Киев прилетел тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и сказал, что "мы не будем с ними ничего подписывать, давай будем просто воевать".

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что за срывом Стамбульских договоренностей стоят Англия, Франция и Германия.

О том, как сорвался мирный договор в 2022 году и что в нем было написано, подробно рассказывало немецкое издание Die Welt.

Война в Украине идет уже 820-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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