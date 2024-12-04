Поддерживающий избранного президента США Дональда Трампа американский журналист Такер Карлсон снова приехал в Москву - на этот раз для того, чтобы взять интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом журналист сообщил в видеообращении в соцсетях.

Карлсон заявил, что уходящая администрация Джо Байдена поставила США и Россию на грань ядерного конфликта, при этом между странами не осталось никаких дипломатических каналов взаимодействия.

"Мы незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, необъявленной войны, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет, однако она идет. И из-за этой войны, из-за того, что американские военные фактически прямо сейчас убивают россиян в России, мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории", - заявил Карлсон.

Журналист хочет узнать у Лаврова, "положит ли президентство Трампа конец войне".

"Двигаемся ли мы к беспрецедентному конфликту между Россией и Соединенными Штатами? И означает ли избрание Дональда Трампа окончание этого конфликта, который меняет мир, экономику США, глобальную экономику, и угрожает жизни каждого человека на этой планете? И возможно ли это?" - задается вопросами Карлсон.

Интервью, по его словам, уже взято и скоро будет опубликовано.

Карлсон также сообщил, что долго пытался взять интервью у Владимира Зеленского, но украинскому президенту это "запретили".

"Американское посольство в Киеве, которое содержится на наши налоги, сказало правительству Зеленского: нет, вам нельзя давать это интервью", - сказал журналист.

Напомним, в феврале Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина. На данный момент оно собрало 215 миллионов просмотров на странице журналиста в соцсети Х.

Детально это интервью мы анализировали в отдельном материале.