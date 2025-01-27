Венгрия заблокировала заявление Евросоюза о непризнании выборов президента в Беларуси.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на свои источники.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос опубликовали свое заявление касательно выборов в Беларуси.

По их словам, прошедшие выборы не были честными. Ряд факторов лишили избирательный процесс любой легитимности.

"Сегодняшние фиктивные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Народ Беларуси заслуживает реального права голоса относительно того, кто руководит их страной. Безжалостные и беспрецедентные репрессии по правам человека, ограничение участия в политической жизни и доступ к независимым СМИ в Беларуси лишили избирательный процесс любой легитимности", – заявляют они.

Изначально сообщалось, что проект заявления не поддерживают Венгрия и Словакия, однако впоследствии Братислава поддержала заявление, а Венгрия – единственная из всех 27 стран-членов – отказалась подписать его.

Как известно, на выборах объявили победу Лукашенко с результатом под 90%.

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