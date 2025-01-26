Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко набирает 87,6% голосов на президентских выборах.

Такие данные публикуют белорусские СМИ со ссылкой на результаты экзитпола "Белорусского комитета молодёжных организаций".

По публикуемым данным, прочие кандидаты набрали от 1,2 до 2,7%.

Ранее появилось видео, как Лукашенко опустил заполненный бюллетень в урну, а его шпиц "пометил" избирательный участок.

"Должен вам честно признаться, (проголосовал - Ред.) за всех!" – заявил белорусский лидер.

Итоги голосования будут объявлены не позднее 5 февраля. До текущих выборов ряд стран не признавал легитимность Лукашенко.

Отметим, что лидер оппозиционных протестов 2020 года Светлана Тихановская не баллотировалась. Она уехала в ЕС и призвала белорусов не участвовать в выборах и выходить на протесты, чтобы избежать задержаний.

Также сегодня стало известно, что Беларусь освободила гражданку США, арестованную во времена президентства Байдена.

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