Лукашенко набирает более 87% голосов на выборах в Беларуси
Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко набирает 87,6% голосов на президентских выборах.
Такие данные публикуют белорусские СМИ со ссылкой на результаты экзитпола "Белорусского комитета молодёжных организаций".
По публикуемым данным, прочие кандидаты набрали от 1,2 до 2,7%.
Ранее появилось видео, как Лукашенко опустил заполненный бюллетень в урну, а его шпиц "пометил" избирательный участок.
"Должен вам честно признаться, (проголосовал - Ред.) за всех!" – заявил белорусский лидер.
Итоги голосования будут объявлены не позднее 5 февраля. До текущих выборов ряд стран не признавал легитимность Лукашенко.
Отметим, что лидер оппозиционных протестов 2020 года Светлана Тихановская не баллотировалась. Она уехала в ЕС и призвала белорусов не участвовать в выборах и выходить на протесты, чтобы избежать задержаний.
Также сегодня стало известно, что Беларусь освободила гражданку США, арестованную во времена президентства Байдена.
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