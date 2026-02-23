В Мексике, штат Халиско, в ходе столкновений силовиков и наркокартелей после ликвидации лидера "Новое поколение Халиско" (CJNG) Немесио Осегера Сервантеса, известного как Эль Менчо, погибли десятки человек.

Об этом сообщил телеканалу CNN министр безопасности страны.

По его словам, в результате шести "трусливых нападений на представителей власти" погибли 25 военнослужащих Национальной гвардии, один тюремный охранник и один сотрудник Генеральной прокуратуры штата, одна женщина и 30 "преступников".

Мексика перебросила вчера вечером в этот штат еще 2500 военнослужащих для "подкрепления", заявил министр обороны. Общее их количество составляет около 7000 военнослужащих.

Посольство США в Мексике призывает своих граждан оставаться дома. МИД Германии рекомендует воздержаться от поездок во многие штаты страны.

Тем временем СМИ сообщают о продолжающемся насилии во многих штатах. Боевики наркокартелей нападают на силовиков.

Крупный морской порт страны Мансанильо работает с перебоями. Ряд СМИ сообщают о его полной остановке (власти опровергают).

Ситуация в Мексике остается крайне напряжённой.

Издание Bild при этом напоминает, что всего через 108 дней в Мексике должен начаться чемпионат мира по футболу. Матчи пройдут в трёх городах: в Мехико, Монтеррее и Гвадалахаре.

При этом, как отмечает издание "то, что сейчас происходит в некоторых частях страны, больше напоминает гражданскую войну".

В аэропорту Гвадалахары люди бегут, спасая свои жизни: матери прижимают к себе детей, отцы тащат за собой чемоданы. Те, кто не успевает убежать, прячутся за стойками. Видео показывают клубы дыма над прибрежным городом Пуэрто-Вальярта, популярным местом отдыха туристов из США и Канады.

Рейсы отменяются, магазины закрываются, школы не работают.

"Всё чаще возникает вопрос: возможно ли проведение чемпионата мира через несколько месяцев при таких условиях? Официально подготовка продолжается, однако текущие события показывают, насколько ситуация нестабильна - особенно в регионах, где запланированы матчи", - пишет Bild.

Напомним, президент США Дональд Трамп дал понять, что вслед за Венесуэлой он может заняться и Мексикой.

Ранее мы писали, что в Мексике начались массовые антиправительственные протесты после убийства мэра в День мёртвых.

Инцидент был воспринят как подтверждение безнаказанности и тесной связи властей с организованной преступностью.