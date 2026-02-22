Силы безопасности Мексики ликвидировали главаря наркокартеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) Немесио Осегера Сервантес, известного как Эль Менчо.

Об этом сообщает местное издание Millenio со ссылкой на правительственные источники.

Операция прошла на севере штата Халиско.

Как пишет американская газета The New York Times, под руководством Эль Менчо картель "Халиско" стал одной из доминирующих преступных группировок страны, занимаясь поставками синтетических наркотиков в США.

После известия о гибели своего главаря боевики CJNG начали масштабные терорристические атаки в разных регионах страны. По предварительным данным, под удары попали аэропорты Пуэрто-Вальярты и Гвадалахары, а также база Национальной гвардии Мексики в штате Халиско.

Сообщается, что на дорогах вооруженные бандитские группы поджигают случайные автомобили, ставя целью дестабилизировать обстановку, создав хаос в городах.

Тем временем, как сообщает агентство Bloomberg, США призвали своих граждан в Мексике укрыться в убежищах после убийства лидера наркокартеля.

Предупреждение о безопасности распространяется на штат Халиско, где расположены туристические центры Пуэрто-Вальярта и Гвадалахара. Также меры касаются отдельных районов в штатах Тамаулипас, Мичоакан, Герреро и Нуэво-Леон.

Между тем в города вводят бронетехнику мексиканской армии. При этом активизируются атаки на силовиков.

Очередная засада боевиков картеля CJNG на подразделение нацгвардии в Сан-Исидро привела к гибели шести военнослужащих.

Сообщается о блокаде дорог и столкновениях в штате Керетаро. По предварительным данным, число штатов, где зафиксированы беспорядки, выросло до 19.

Также боевики обстреляли вертолет UH-60 Black Hawk нацгвардии Мексики. Машина получила пулевые повреждения фюзеляжа и шин и вернулась на базу.

Ранее в Мексике начались массовые антиправительственные протесты после убийства мэра одного из городов в День мёртвых.

Напомним, в СМИ появилась информация, что мексиканская наркомафия обучалась пилотировать дроны в Украине.