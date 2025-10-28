В Бразилии начались масштабные боестолкновения силовиков с боевиками наркокартелей – погибло не менее 80 человек, включая гражданских.

Об этом сообщает леволиберальная газета Великобритании The Guardian, кадры стрельбы и конфискованного оружия публикуют телеграм-каналы.

По информации издания, второй по величине мегаполис Рио-де-Жанейро заблокирован – все дороги к городу и проспекты внутри перекрыты преступниками с помощью баррикад и угнанных автобусов. Местные бандиты, контролирующие до 70% наркоторговли в городе, ввели "локдаун" в Рио в ответ на масштабную полицейскую операцию.

Сообщается, что на севере города идёт настоящий бой: слышны выстрелы, горят машины, люди боятся выходить из домов. Картели начали использовать FPV-дроны, блокируя выезды из отдельных районов.

Губернатор Клаудио Кастро обвинил президента Лулу да Сильву в отказе привлечь военных для ликвидации криминогенной угрозы.

Ранее Трамп обвинил президента Колумбии в наркоторговле и остановил помощь от США.

Напомним, в СМИ появилась информация, что мексиканская наркомафия обучалась пилотировать дроны на войне в Украине.